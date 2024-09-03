Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Кишинёве © AP Photo / Aurel Obreja3,1K прочтений Вчера Канцлер ФРГ Олаф Шольц втянул ФРГ в конфликт на Украине, Германия является главным поставщиком вооружения "киевскому нацистскому режиму и его спонсором", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале, комментируя итоги региональных выборов в Тюрингии и Саксонии.
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