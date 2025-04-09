В 90-е годы в нашем обществе активно обсуждалась вероятность контакта с внеземными цивилизациями. В телеэфире серьёзные академики спорили о такой возможности до хрипоты.
Оно совсем рядом
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В 90-е годы в нашем обществе активно обсуждалась вероятность контакта с внеземными цивилизациями. В телеэфире серьёзные академики спорили о такой возможности до хрипоты.
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