Моя семья. Счас...
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Оно совсем рядом

Оно совсем рядом

В 90-е годы в нашем обществе активно обсуждалась вероятность контакта с внеземными цивилизациями. В телеэфире серьёзные академики спорили о такой возможности до хрипоты.

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