☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 381 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Ну, не целиком, конечно... Кое что у них и свое есть. Но, то, что США и страны Евросоюза оказывают Украине значительн...Терпение Путина н...
  • Анатолий ashkourin
    И где же ты ,Иринушка,Кутузова разглядела...Нынешние стратеги ему и в подметки не годятся...Вот воровать и "капусту" ...Почему ВСУ до сих...
  • Анатолий ashkourin
    Красные линии пожухли,теперь пошел обратный отсчет...Курская обл.обратнозадым наступлением освобождается до сих пор.....Терпение Путина н...

Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций

Вассерман: Ругающиеся матом лишают себя и общество эмоций

@ Сергей Киселев/Агентство «Москва» Tекст: Татьяна Косолапова «Неумеренное использование ругани, в том числе и матерной, вредно влияет на эмоциональное состояние общества в целом», – сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман, комментируя призыв патриарха Кирилла бороться с популярностью мата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ЕИ
Евгений Иванов
Велик и могуч русский язык и матерный тоже
Ответить
17 час.
Игорь Михайлович
интересно, админ ругается? ))
Ответить
11 час.
наверх