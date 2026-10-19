В Тамбовской области тепло получают практически все многоквартирные дома, по данным на утро, этот показатель составляет 99,6% сообщил на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона министр ТЭК и ЖКХ области Константин Шульгин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Токарёвском окр...
- ВТ Павел Моисеев нав...
- В Тамбове осудят ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым