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Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия

Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия

Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия, сообщает РИА Новости. По мнению некоторых исследователей, около 80 млн лет назад гигантский суперматерик Гондвана раскололся на Антарктиду, Австралию и Зеландию.

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