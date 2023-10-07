Ученые создали самую точную карту затонувшего седьмого континента Зеландия, сообщает РИА Новости. По мнению некоторых исследователей, около 80 млн лет назад гигантский суперматерик Гондвана раскололся на Антарктиду, Австралию и Зеландию.