Детская библиотека в Лешуконском станет модельной после ремонта за 8 млн

В селе Лешуконском продолжаются работы по капитальному обновлению детской библиотеки. Модернизация осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии