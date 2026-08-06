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Царьград

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Детская библиотека в Лешуконском станет модельной после ремонта за 8 млн

Детская библиотека в Лешуконском станет модельной после ремонта за 8 млн

В селе Лешуконском продолжаются работы по капитальному обновлению детской библиотеки. Модернизация осуществляется в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», входящего в состав национального проекта «Семья».

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