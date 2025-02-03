Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что происходящие на Украине на данный момент события, устроенные захватившими власть в 2014 году лицами, можно сравнить с «Руиной», «Ситуация примерно такая, как это ни печально.