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Аналитик Дудчак сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины

Аналитик Дудчак сравнил ситуацию на Украине с событиями Руины

Научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак в беседе с RT отметил, что происходящие на Украине на данный момент события, устроенные захватившими власть в 2014 году лицами, можно сравнить с «Руиной», «Ситуация примерно такая, как это ни печально.

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