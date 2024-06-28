Психолог подтвердила некоторые опасения Инстасамки: как влияет медийность на ребенка и что блогеры Кукояки делают не так

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня, ФедералПресс. Рэперша Инстасамка в подкасте у блогера Эльдара Джарахова раскритиковала семью блогеров Кукояк за эксплуатацию шестилетней дочери Василисы, а также отметила негативное влияние популярности на ребенка.
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