Психолог подтвердила некоторые опасения Инстасамки: как влияет медийность на ребенка и что блогеры Кукояки делают не так

ЧЕЛЯБИНСК, 28 июня, ФедералПресс. Рэперша Инстасамка в подкасте у блогера Эльдара Джарахова раскритиковала семью блогеров Кукояк за эксплуатацию шестилетней дочери Василисы, а также отметила негативное влияние популярности на ребенка.