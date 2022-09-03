Сотрудники УМВД по Ярославской области побывали в ярославской школе-интернате для слабослышащих детей

В рамках всероссийской акции МВД России «Помоги пойти учиться» сотрудники УМВД России по Ярославской области пришли в гости к ученикам 4 класса ярославской школы-интерната для слабослышащих детей.
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