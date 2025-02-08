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Названы минимальные размеры пенсий по регионам России в 2025 году

Названы минимальные размеры пенсий по регионам России в 2025 году

Опубликованы минимальные размеры пенсий по регионам России в текущем году.В России пенсионеры не могут получать пенсию меньше, чем величина прожиточного минимума пенсионера (ПМП).

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