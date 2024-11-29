«Ъ»: главное здание СК РФ впервые стало местом преступления

Главное здание центрального аппарата Следственного комитета России в Москве впервые стало местом преступления, потому что там, как полагает обвинение, заместитель руководителя управления по расследованию организованной преступной деятельности и преступлений прошлых лет Александр Избенко похищал драгоценности и другие ценные предметы из вещдоков.