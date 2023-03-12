Военное обозрение

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Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу

Новым министром обороны Китая назначен находящийся под американскими санкциями генерал Ли Шанфу

В Китае сменился министр обороны, новым главой военного ведомства КНР назначен генерал Ли Шанфу, сменивший на этой должности генерал-полковника Вэй Фэнхэ, возглавлявшего Министерство обороны с 2018 года.

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