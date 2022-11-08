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Российские учёные предложили с помощью комбинации природных и синтетических молекул лечить раковые опухоли

Российские учёные предложили с помощью комбинации природных и синтетических молекул лечить раковые опухоли

Российские ученые предложили новый метод уничтожения злокачественных опухолевых клеток с помощью комбинации природных и синтетических молекул для запуска в них программы “самоубийства”, сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ.

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