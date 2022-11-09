Daily Storm

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CNN: Большинство американцев на выборах в Конгресс раскритиковали Байдена

CNN: Большинство американцев на выборах в Конгресс раскритиковали Байдена

Основной проблемой в стране граждане считают высокую инфляциюАмериканцы, проголосовавшие на промежуточных выборах в Конгресс США, в основном негативно относятся к президенту Джо Байдену, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные экзитполов.

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