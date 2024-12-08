Серхио Перес дал понять, что не собирается уходить из Red Bull Racing

Серхио Перес дал понять, что не собирается уходить из Red Bull RacingGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Red Bull Racing Серхио Перес ответил на вопрос, станет ли Гран При Абу-Даби для него последним в составе команды из Милтон-Кинса.
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