Калужанка обратилась к горуправе из-за падающих от ветра деревьев

В соцсетях появилась запись обращения калужанки к городским властям. Она сняла гигантскую ветвь, рухнувшую во время недавнего сильного ветра на дорогу возле дома №51 по Театральной улице, и попросила власти обратить внимание на проблему старых деревьевВ соцсетях появилась запись обращения калужанки к городским властям.