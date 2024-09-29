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Калужские новости

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Калужанка обратилась к горуправе из-за падающих от ветра деревьев

Калужанка обратилась к горуправе из-за падающих от ветра деревьев

В соцсетях появилась запись обращения калужанки к городским властям. Она сняла гигантскую ветвь, рухнувшую во время недавнего сильного ветра на дорогу возле дома №51 по Театральной улице, и попросила власти обратить внимание на проблему старых деревьевВ соцсетях появилась запись обращения калужанки к городским властям.

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