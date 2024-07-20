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Царьград

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Ученые дали совет по профилактике гипертонии

Ученые дали совет по профилактике гипертонии

В Канаде провели научное исследование, чтобы узнать о наиболее эффективных методах профилактики гипертонии среди пожилых людей.

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Комментарии
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ольга решетникова
&quot;Более сильно&quot;(с) - это сильно сказано!
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