В Сети появились кадры тайного прибытия Пугачёвой в Россию

РИА Новости утверждают, что артистка вернулась в Россию через Псков. При этом муж-иноагент её не сопровождалРИА Новости со ссылкой на свой источник сообщают, что в настоящий момент Алла Пугачёва находится в России.
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