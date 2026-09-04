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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ФФККР: «ISU одному из первых подтвердил нейтральный статус Кондратюку, но за несколько дней до поездки в Японию изменил решение»

Федерация фигурного катания России (ФФККР) подтвердила, что чемпиона Европы Марка Кондратюка лишили нейтрального статуса.

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