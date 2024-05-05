Представитель РПЦ: Зеленский не верит в Бога и не сможет мобилизовать его в ВСУ

Замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе заявил, что Бог - не житель Киевской области, чтобы президент Украины Владимир Зеленский мог мобилизовать его и отправить в украинскую армию.