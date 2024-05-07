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Разговор был коротким

Разговор был коротким

Послы Британии и Франции были срочно вызваны в МИД России. Там они пробыли всего 30 минут, после чего вышли и наотрез отказались чего-либо комментировать.

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Комментарии
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АБ
Александр Б
И кружевных трусов.
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5 час.
фарид сабиров
Надо ХУСИТОВ ЙЕМЕН Всех кто нам друг попросить приехать в акваторию Черного моря . Вооружить их современными ракетами и пусть они сбивают , все что летает в целях разведки вдоль Наших Границ. Пора с этой херней заканчивать.
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5 час.
Алексей Павлов
Одним разом их не напугать, особенно, которых за океаном. А вот как в СССР были ответки в т.ч. и диверсионные, а официально не признавалось, хотя все понимали откуда, а главное за что &quot;прилетело.&quot;  Поэтому СССР уважали, а больше боялись. И поделом!
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2 час.

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