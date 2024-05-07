Разговор был коротким

Надо ХУСИТОВ ЙЕМЕН Всех кто нам друг попросить приехать в акваторию Черного моря . Вооружить их современными ракетами и пусть они сбивают , все что летает в целях разведки вдоль Наших Границ. Пора с этой херней заканчивать.

Алексей Павлов

Одним разом их не напугать, особенно, которых за океаном. А вот как в СССР были ответки в т.ч. и диверсионные, а официально не признавалось, хотя все понимали откуда, а главное за что "прилетело." Поэтому СССР уважали, а больше боялись. И поделом!