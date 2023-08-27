Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Али Кабдулла — о поединке Шлеменко с Хамитовым: «Интересный бой»

Казахстанский боец ММА Али Кабдулла (9-1-1) высказался о возможном поединке между Александром Шлеменко (63-15-1) из России и казахстанцем Куатом Хамитовым (26-7-2).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх