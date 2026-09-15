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Снукерист.ру

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Обновление в мировом рейтинге после English Open 2026

Обновление в мировом рейтинге после English Open 2026

Али Картер вернулся в ТОП-16 после изменений в мировом рейтинге по снукеру по завершении турнира English Open 2026, сообщает SnookerHQ Али Картер (фото: WST)Все Новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Все видео турнира Трансляции, расписание - Финал Трансляции, расписание - 1/2 финала Али Картер поднялся на девять позиций и снова вошел в ТОП-16 после того, как в понедельник был официально обновлен мировой рейтинг снукеристов.

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