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Царьград

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Mash сообщил: россиянин отсудил миллионы за китайский интерфейс

Mash сообщил: россиянин отсудил миллионы за китайский интерфейс

Житель Подмосковья выиграл суд против автосалона, вернув 5,5 млн рублей и компенсировав расходы на кредит.

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