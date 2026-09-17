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Владимирские новости

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Владимирский боксёр Дадаев выступит на Чемпионате Европы по боксу

Владимирский боксёр Дадаев выступит на Чемпионате Европы по боксу

Представитель Владимирской области Рамазан Дадаев вошёл в состав национальной сборной России по боксу, которая выступит на Чемпионате Европы.

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