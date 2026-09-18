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Русская весна

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«Ашан» прокомментировал передачу активов в России во временное управление

«Ашан» прокомментировал передачу активов в России во временное управление

Ритейлер «Ашан» направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает работать в штатном режиме, сообщили в «Ашане».

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