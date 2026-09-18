«Ашан» прокомментировал передачу активов в России во временное управление

Ритейлер «Ашан» направил запрос о разъяснениях после указа президента России о передаче своих активов во временное внешнее управление, компания продолжает работать в штатном режиме, сообщили в «Ашане».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- М В Британии встрев...
- Politico: Франция...
- Украинская элита ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым