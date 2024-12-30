Компромисс в Новый год: 6 простых правил для вкусного стола без вреда для печени и фигуры

Традиционный новогодний стол мало соответствует представлениям о правильном питании. Майонезные салаты, колбасные нарезки, сладости превращают праздничную трапезу в суровое испытание для желудка, печени и фигуры.
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