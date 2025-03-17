Киберэксперт Блезнеков: есть десятки схем махинаций с «инвестициями»

Есть десятки схем махинаций с «инвестициями», когда мошенники предлагают вложить средства в акции нефтегазовых или фармацевтических компаний, золото, криптовалюты с обещанием быстрой прибыли, заявил RT руководитель направления по развитию стратегии информационной безопасности ИТ-интегратора «Телеком биржа» Александр Блезнеков.