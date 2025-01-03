Открываю дверь, а он сидит в инвалидном кресле. - Забирай своего мужа, он тебе муж, вы не развелись. А у нас теперь разные пути

Муж в 47 лет встретил женщину мечты. Веселая, компанейская, легкая и ушел к ней. Она вчера звонит и говорит, забирай! А прошло уже 5 лет как ушел Открываю дверь, а он сидит в инвалидном кресле, ноги отказали, травма позвоночника.