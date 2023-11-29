NVIDIA дарит трёхмесячную подписку на игровые сервисы Microsoft PC Game Pass и GeForce Now пок...

NVIDIA дарит трёхмесячную подписку на игровые сервисы Microsoft PC Game Pass и GeForce Now покупателям видеокарт GeForce RTX 40-й серииКомпания NVIDIA предлагает три месяца подписки на два игровых сервиса для покупателей видеокарт GeForce RTX 40-й серии.