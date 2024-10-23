«Пусть сам разбирается»: Ярушин про обвинения Киркорова в пропаганде ЛГБТ

Актер и телеведущий Станислав Ярушин ответил корреспонденту NEWS.ru на премии «Жара Media Awards 2024» в «Live Арене» на вопрос, что он думает про заявление православных активистов, обвинивших певца Филиппа Киркорова в пропаганде ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) среди детей.