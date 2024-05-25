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Сырский и Умеров обсудили с представителями США и НАТО усиление ПВО Украины

Сырский и Умеров обсудили с представителями США и НАТО усиление ПВО Украины

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в своем Telegram-канале сообщил, что совместно с министром обороны страны Рустемом Умеровым провел телефонный разговор с верховным главнокомандующим Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофером Каволи и командующим группы по оказанию военной помощи Украине генерал-лейтенантом США Антонио Агуто.

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