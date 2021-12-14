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Смехотерапия
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Кот-следопыт
Добрый человек
Три балкона
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Анна Anmi
У кошаков полностью отсутствует страх перед высотой! Просто совсем! К сожалению, не всегда это зканчиватся хорошо ((((
Три балкона
Ирина Чещина
Делай добро и оно к тебе вернётся ))))
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Галина Баранова
Просто нет слов...
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Шутки не промах!
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