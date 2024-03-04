Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Евгений Благородный
    А на хрен нам Зеля, мы освободим от нациков всю Украину.США выдадут Росси...
  • Борис Страшеков
    Надо публично наказыватьГотовы в одиночку...
  • ninikooo Митусова
    Террористов казнить , как предателей Родины. Тогда другие задумаются- готовы ли они отдать жизнь за « дурь» того, кто...Готовы в одиночку...

Нет у меня для вас другой оппозиции, и нет соперников Путина

Нет у меня для вас другой оппозиции, и нет соперников Путина

Виктор Анисимов  Эта либерасто - коммунистическо - педерастическая оппозиция сломалась, несите новую И нет у меня для вас другой оппозиции, а та что есть, увы давно вышла в тираж и никому не интересна кроме их западных хозяев.

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