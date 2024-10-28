Раскрыт главный страх Европы из-за Украины

WP предрекла Европе трудности в поддержке Украины при победе Трампа Несмотря на обещания лидеров европейских государств поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», перспектива поддержки становится менее вероятной по разным причинам.
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