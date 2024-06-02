СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

Галкин* просится в Россию

Галкин* просится в Россию

Галкин* уже столько негатива и грязи высказал про Россию, что всем кажется, что он хочет порвать с ней навсегда.

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Комментарии
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Игорь Спиридонов
Нееет! Пусть приедет и даст один концерт в Москве, один в Питере и один в Екатеринбурге. А потом уже его и всех, кто пришёл, можно закрывать.
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3 час.
ИГ
Ирина Голота
Ну почему же... Пацаны попользуются, параши помоет
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2 час.
Александр Салтановский
Я так думаю, что побрезгуют!
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8 мин.

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