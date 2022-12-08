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Британский наемник Джозеф Макдональд рассказал о страхе среди украинских военных из-за артиллерийских обстрелов российских войск

Британский наемник Джозеф Макдональд рассказал о страхе среди украинских военных из-за артиллерийских обстрелов российских войск

Артиллерийские обстрелы российских военных вызывают страх и панику у украинских военных. Об этом рассказал британский наемник Джозеф Макдональд в интервью Youtube-каналу Lindybeige.

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