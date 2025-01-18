Умер снявший «Челюсти 2» и «Супергерл» французский режиссер Шварц

Кинорежиссер Жанно Шварц умер в возрасте 87 лет во Франции, как сообщил его сын Саша Шварц. Он уточнил, что отец скончался от дыхательной недостаточности 14 января, а до этого находился в Центральной больнице города Лош.
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