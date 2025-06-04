Билайн увеличил покрытие и скорость 4G для жителей двух ЖК Владивостока

Оператор билайн прокачал сеть 4G в ЖК «Изумрудный» и ЖК «Надеждинское полесье» во Владивостоке. Это позволило обеспечить абонентам максимальное покрытие и подготовить сеть к росту трафика, связанному с увеличением количества устройств и «утяжелением» контента.