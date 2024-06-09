Алабуга районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе: Сабантуй — шатлык бәйрәме

<p>Бүген Алабугада Сабан туе үтә. Бәйрәм вакытында Алабуга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе <strong>Александр Косов </strong>Сабантуйның авыл кешесе өчен чын-чыннан шатлык бәйрәме булуын әйтте.
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