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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Алабуга районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе: Сабантуй — шатлык бәйрәме

Алабуга районы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе: Сабантуй — шатлык бәйрәме

<p>Бүген Алабугада Сабан туе үтә. Бәйрәм вакытында Алабуга авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе <strong>Александр Косов </strong>Сабантуйның авыл кешесе өчен чын-чыннан шатлык бәйрәме булуын әйтте.

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