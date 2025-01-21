Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 828 подписчиков

Россия планирует конфисковать активы недружественных стран: новая мера экономической защиты

Россия планирует конфисковать активы недружественных стран: новая мера экономической защиты

Россия намерена узаконить изъятие активов стран, конфисковавших российское имущество, уже на следующей неделе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Обычная война например в Прибалтике была бы лучще.Территории всегда лучше!
Ответить
19 час.
Eduard
Имущество Каллас забрать! Правда его в России нет,о чем она знает,поэтому и наглая такая!
Ответить
19 час.
Eduard
Самое паршивое в бтих делах конфискациях,то,что виновники всего бтого власти Запада никак не пострадают,они не держат деньги в Кремле,пострадают действительно друзья и партнеры России.Но чтоюподелать,их власть мошейничает!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх