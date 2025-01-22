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СК приостановил дело о смерти россиянина от уксуса вместо минералки в «Джермуке»

СК приостановил дело о смерти россиянина от уксуса вместо минералки в «Джермуке»

Адвокат Айрат Хикматуллин, представляющий интересы семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, который умер, выпив уксус из бутылки минеральной воды «Джермук», заявил, что следователи приостановили дело о смерти россиянина.

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