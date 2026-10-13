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Царьград

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Хаслаханов поборется за золото ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Хаслаханов поборется за золото ЧМ по борьбе в Лас-Вегасе

Белорусский борец греко-римского стиля Абубакар Хаслаханов одержал четыре победы в весовой категории до 97 кг на молодежном чемпионате мира в Лас-Вегасе.

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