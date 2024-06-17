Обнаружен способ замедлить болезнь Альцгеймера

Science Advances: деменцию замедлили с помощью трансплантации стволовых клеток Ученые Третьего военно-медицинского университета в Китае обнаружили способ замедлить прогрессирование болезни Альцгеймера с помощью трансплантации стволовых клеток костного мозга.
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