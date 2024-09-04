Депутат Останина: в России 70% бедных семей с детьми, 20% имеют возможность покупать только еду

Руководитель комитета Государственной думы России по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина на площадке Восточного экономического форума заявила, что в настоящее время от 10 до 20 процентов семей с детьми не имеют денег ни на что, кроме еды.
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