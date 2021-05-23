Лопнувшие брюки, фаворит Манижи и экспрессия Франции: в Роттердаме завершилось Евровидение

Российская артистка, несмотря на девятое место, заявила, что гордится своим выступлениемВ Роттердаме завершился песенный конкурс Евровидение, победителем которого в этом году стали итальянские фанк-рокеры Maneskin (524 балла) с песней Zitti e Buoni.