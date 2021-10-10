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Водка, унесшая жизни оренбуржцев, была ранее замечена в фальсификациях

Суррогатный алкоголь, которым насмерть отравились 30 жителей Оренбургской области, уже был ранее замечен в фальсификациях.

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Александр Кашин
Сосед дал отпор грабителю. Срок! Не подлец!!!
Александр Кашин
Нечестный торгаш,....это же диверсант! Контрофакт,просрочка, из за жадности нарушение хранения продуктов..... - это же оружие массового поражения! Кто то отравился, кто-то не получил вовремя лечения, а кто и вовсе не получил и никогда уже не получит.... . Нет. Надо чтобы десятки народа полезно, да чтоб с заявлениями..... выжил- вернём деньги и то если докажешь. Чтобы твари жировали покупатель должен ещё выжитьй
Александр Кашин
Вот он результат- "хватит кошмарить бизнес". За что народ кормит тех в чьей власти наводить порядок. Или "наказание должно быть неотвратимым"..... сотни водителей убивают свои двигателя,а "неотвратимое" -суточный доход.. такое ощущение, что законы пишут для себя... Торгуешь- умерь аппети и защити свою продукцию. Не смог- тайга большая. Хотя и та наверное пока большая . Таких бизнесменов по стране ещё на один БАМ ходит.

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