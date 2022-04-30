От корпускулы до электрона: кто, когда и как открыл первую элементарную частицу

Мы соседи по планете

Ровно 125 лет назад, 30 апреля 1897 года, директор Кавендишской лаборатории Кембриджского университета Джозеф Джон Томсон впервые сообщил о существовании заряженных субатомных частиц неизвестной природы, которые вскоре были названы электронами.