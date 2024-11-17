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«Рассчитываю, что летом»: Лепс ответил на вопрос о свадьбе с молодой возлюбленной

«Рассчитываю, что летом»: Лепс ответил на вопрос о свадьбе с молодой возлюбленной

Певца связывают романтические отношения с 18-летней Авророй Фото: Belkin Alexey/news.ru 62-летний Григорий Лепс и его 18-летняя возлюбленная Аврора Киба вот уже несколько месяцев находятся в центре внимания общественности.

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