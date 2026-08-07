Параллельно ударам по портам и санитарной зачистке акватории Черного моря «Герань-4 Сикер» разнесли эшелон с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области.
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Параллельно ударам по портам и санитарной зачистке акватории Черного моря «Герань-4 Сикер» разнесли эшелон с военной техникой ВСУ в Днепропетровской области.
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